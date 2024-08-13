Добро пожаловать в наш сервисный центр в Санкт-Петербурге! Мы занимаемся ремонтом техники Apple: iPhone, iPad, MacBook, iMac и Apple Watch. Наши мастера быстро и качественно устранят любые неисправности, будь то замена экрана, аккумулятора или ремонт после попадания влаги.
Мы используем только оригинальные запчасти или их качественные аналоги, что гарантирует надежность и долгую работу устройства после ремонта. Все работы выполняются в кратчайшие сроки, а также предоставляется гарантия на выполненные услуги.
Обращайтесь к нам за надежным ремонтом вашей техники Apple!
5.0
146 оценок
4.5
125 оценок
4.6
106 оценок
Владислав П.
Все сделали быстро, четко, оперативно и аккуратно. Все проблемы устранены, телефон работает супер, визуально как из магазина! Всем советую и рекомендую, а себе советую не ломать телефон.
Анжелика Красникова
Сделали всё четко, быстро, на высоком профессиональном уровне! Спасибо большое за проделанную работу. Остались очень довольны и получили от посещения и работы одно лишь удовольствие!) спасибо👍🏼
Варвара Красноперова
Обращаюсь во второй раз, после ремонта, как обычно все работает идеально. Хочется отметить скорость ремонта, очень быстро и качественно, даже несмотря на ремонт в виде замены деталей.