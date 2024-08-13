Добро пожаловать в наш сервисный центр в Санкт-Петербурге! Мы занимаемся ремонтом техники Apple: iPhone, iPad, MacBook, iMac и Apple Watch. Наши мастера быстро и качественно устранят любые неисправности, будь то замена экрана, аккумулятора или ремонт после попадания влаги.

Мы используем только оригинальные запчасти или их качественные аналоги, что гарантирует надежность и долгую работу устройства после ремонта. Все работы выполняются в кратчайшие сроки, а также предоставляется гарантия на выполненные услуги.

Обращайтесь к нам за надежным ремонтом вашей техники Apple!