Сервисный центр Apple СПб

Качественно. Надежно. Профессионально.

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Ремонт Apple iMac

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Ремонт Apple iPhone

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Ремонт Apple MacBook

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Ремонт Apple iPad

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Ремонт Apple Watch

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Почему мы

Решаем ваш запрос быстро
и оперативно

Привет, Макштаб! Нужно починить макбук срочно, работа не ждет...

Привет! Сейчас отправим мастера на дом и все уладим 😊

Главная

Решаем ваш запрос быстро
и оперативно

Привет, Макштаб! Нужно починить макбук срочно, работа не ждет...

Привет! Сейчас отправим мастера на дом и все уладим 😊

Главная

Решение всех проблем

Не включается iPhone, MacBook, Apple Watch? Требуется замена матрицы iMac или же нужно заменить экран MacBook на оригинальный? Не работает Wi-Fi или Bluetooth на макбуке или айфоне? Плохой контакт с зарядкой на iPad? Эти и все другие проблемы, связанные с техникой Apple, оперативно и качественно решаются инженерами МакШтаб

Качество и гарантия

Мы всегда работаем только с оригинальными запчастями и даём гарантию на наши работы по ремонту техники Apple, МакШтаб - твой личный доктор в мире техники

5.0

Yandex

146 оценок

4.5

Google

125 оценок

4.6

2GIS

106 оценок

отзыв клиента сервисного центра аппл в Санкт-Петербурге

Владислав П.

Все сделали быстро, четко, оперативно и аккуратно. Все проблемы устранены, телефон работает супер, визуально как из магазина! Всем советую и рекомендую, а себе советую не ломать телефон.

отзыв клиента сервисного центра апл в Спб Анжелика Красникова

Анжелика Красникова

Сделали всё четко, быстро, на высоком профессиональном уровне! Спасибо большое за проделанную работу. Остались очень довольны и получили от посещения и работы одно лишь удовольствие!) спасибо👍🏼

Клиент сервисного apple центра в Санкт-Петербурге Варвара Красноперова

Варвара Красноперова

Обращаюсь во второй раз, после ремонта, как обычно все работает идеально. Хочется отметить скорость ремонта, очень быстро и качественно, даже несмотря на ремонт в виде замены деталей.

Добро пожаловать в наш сервисный центр в Санкт-Петербурге! Мы занимаемся ремонтом техники Apple: iPhone, iPad, MacBook, iMac и Apple Watch. Наши мастера быстро и качественно устранят любые неисправности, будь то замена экрана, аккумулятора или ремонт после попадания влаги.

Мы используем только оригинальные запчасти или их качественные аналоги, что гарантирует надежность и долгую работу устройства после ремонта. Все работы выполняются в кратчайшие сроки, а также предоставляется гарантия на выполненные услуги.

Обращайтесь к нам за надежным ремонтом вашей техники Apple!

Вызов мастера на дом

Вызов мастера на дом для ремонта устройств iOS: быстрый и профессиональный сервис. Мы решим любую проблему с вашим устройством на месте. Услуги включают диагностику, устранение неполадок и замену запчастей. Звоните для записи и консультаций.

+7(999) 222-03-04
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